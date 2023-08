VIDEO - Doppio Belotti e doppio Candreva, tra Roma e Salernitana finisce 2-2: gli highlights

I giallorossi ritrovano i gol di Belotti, autore di una doppietta, ma di fronte c'è un Candreva in grande spolvero.

© foto di www.imagephotoagency.it

Un punto a testa per Roma e Salernitana. I giallorossi ritrovano i gol di Belotti, autore di una doppietta, ma di fronte c'è un Candreva in grande spolvero. Due gol anche per l'ex Inter e Lazio che siglano il risultato sul 2-2 finale. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).