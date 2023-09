VIDEO - Empoli, prima vittoria e Salernitana in crisi: gol e highlights

Primo, fondamentale successo per l’Empoli in Serie A dopo 5 sconfitte con zero gol segnati. La squadra di Andreazzoli batte 1-0 in casa la Salernitana

Primo, fondamentale successo per l'Empoli in Serie A dopo 5 sconfitte con zero gol segnati. La squadra di Andreazzoli batte 1-0 in casa la Salernitana, lasciando così l'ultimo posto in classifica. Decisiva la rete del baby Baldanzi, con la Salernitana che invece continua nel proprio periodo no.