VIDEO - Frosinone e Torino non si fanno male, allo Stirpe finisce 0-0: gli highlights

Un punto a testa che non fa male a nessuno. Il Frosinone blocca sul pareggio il Torino allo Stirpe e compie un altro passetto verso la salvezza. Nel lunch-match di giornata non ci sono grandi emozioni, la sfida termina 0-0 al termine di 90' di grandissimo equilibrio. Un palo per il Torino, preso da Ivan Ilic con un tiro da lontano, oltre ad una rete annullata a Buongiorno per evidente fuorigioco. Una grande occasione per Kaio Jorge invece per il Frosinone, che non trova però il gol. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).