VIDEO HD - Il Napoli vola con Kvara-Osimhen: 2-0 al Sassuolo, gol e highlights

© foto di www.imagephotoagency.it

Con due reti siglate nel primo tempo, il Napoli ha superato 2-0 il Sassuolo di Alessio Dionisi. A segno per gli uomini di Spalletti Kvaratskhelia e Osimhen che hanno trascinato gli azzurri sempre più in vetta alla Serie A. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).