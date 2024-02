VIDEO - Il Bologna continua a dare spettacolo: 2-0 alla Fiorentina, gol e highlights

Al Dall'Ara il Bologna vince 2-0 il derby dell'Appennino contro la Fiorentina.

Al Dall'Ara il Bologna vince 2-0 il derby dell'Appennino contro la Fiorentina. I padroni di casa passano in vantaggio al dodicesimo del primo tempo con Orsolini che si vede anche annullare un gol da punizione per un fuorigioco. Nella ripresa la Fiorentina sfiora il pari su punizione con Biraghi e il Bologna chiude i giochi ancora con il nuovo arrivato Odgaard. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).