VIDEO - Il Bologna passa all'Arechi e vola in zona Champions, Salernitana battuta 2-1: gol e highlights

Il Bologna si impone 2-1 grazie alla doppietta di Zirkzee, prima vittoria esterna dei rossoblù in campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Salernitana cade ancora e l'Arechi fa partire la contestazione, togliendo gli striscioni in segno di protesta. Il Bologna si impone 2-1 grazie alla doppietta di Zirkzee, prima vittoria esterna dei rossoblù in campionato che volano al quarto posto in classifica. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).