VIDEO - Il Bologna si ferma ancora: 0-0 in casa col Monza, gli highlights

Secondo pareggio consecutivo per il Bologna che dopo Frosinone impatta anche al Dall’Ara contro il Monza.

Per la seconda partita consecutiva il Bologna non trova la via del gol. Dopo lo 0-0 di Frosinone, arriva lo stesso risultato nell'impegno interno contro il Monza. Certo, i rossoblù dominano, tengono chiusi gli avversari nella propria metà campo, chiudono addirittura con 7 tiri in porta, ma Di Gregorio e l'imprecisione non permettono agli uomini di Thiago Motta di sbloccarsi e sbloccare il risultato.

La squadra di Palladino si affida soprattutto alle ripartenze, sciupa con Colpani la sua unica vera occasione da rete, per il resto si difende e lo fa bene. Orsolini è il migliore dei suoi, senza dubbio il più pericoloso. Ma al Bologna non basta e al Dall'Ara finisce 0-0. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).