VIDEO - Il Milan ancora irriconoscibile va ko per 3-1 ad Udine: gol e highlights

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Udinese batte 3-1 il Milan alla Dacia Arena, dove non vinceva da settembre, e affianca momentaneamente la Juventus a 38 punti, dieci in meno rispetto ai rossoneri, che nelle ultime tre partite hanno portato a casa solo un punto e vedono a forte rischio il loro quarto posto in classifica. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).