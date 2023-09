VIDEO - Il Milan non brilla ma vince sfruttando un errore del Verona: gol e highlights

Torna subito alla vittoria il Milan, dopo il pokerissimo subito dall'Inter, ma lo fa di misura e senza convincere contro il Verona.

Torna subito alla vittoria il Milan, dopo il pokerissimo subito dall'Inter, ma lo fa di misura e senza convincere contro il Verona. Bastano otto minuti per la rete, firmata da Leao, che sfrutta un errore della difesa dell’Hellas e beffa Montipò in uscita. Il Milan sale così a 12 punti, agganciando momentaneamente l'Inter, ma perde Krunic. Si teme un lungo stop. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).