VIDEO - Il Napoli asfalta l'Inter 3-1 e stabilisce un record: gli highlights

Dopo otto vittorie consecutive si ferma la corsa dell'Inter, sconfitta sul campo del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo otto vittorie consecutive si ferma la corsa dell'Inter, sconfitta sul campo del Napoli. Al Maradona succede tutto nella ripresa, nel match condizionato dal rosso subito da Gagliardini a fine primo tempo. Per gli azzurri in gol Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano, mentre Lukaku aveva firmato il momentaneo pareggio nerazzurro. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).