VIDEO - Il Napoli riparte da Verona, 3-1 al Bentegodi: gol e highlights

Il Napoli riparte da Verona grazie alla doppietta di Kvaraskhelia ed al gol (e due assist) di Politano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina prima della sosta, il Napoli torna a macinare gol, gioco e risultati. Gli azzurri si sono imposti infatti per 3-1 sul campo dell'Hellas Verona. A decidere il match la rete di Politano e una doppietta di Kvaratskhelia, mente agli scaligeri non è bastata la rete realizzata da Lazovic. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).