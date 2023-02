VIDEO - Il Verona si aggiudica lo scontro salvezza, 1-0 alla Salernitana: gol e highlights

L'Hellas Verona continua nel suo grande 2023 e mette a segno un colpo pesante per la zona salvezza

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Hellas Verona continua nel suo grande 2023 e mette a segno un colpo pesante per la zona salvezza: basta un gol al 31' di Ngonge per battere la Salernitana e salire così a 17 punti in classifica, a sole due lunghezze dallo Spezia. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).