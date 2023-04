VIDEO - Inter in caduta libera, ko con la Fiorentina: gol e sintesi del match

La Fiorentina batte 1-0 l'Inter a San Siro grazie al gol di Bonaventura, rapido a mettere in rete di testa un pallone respinto da Onana.

La Fiorentina batte 1-0 l'Inter a San Siro grazie al gol di Bonaventura, rapido a mettere in rete di testa un pallone respinto da Onana. E' la terza sconfitta di fila per i nerazzurri, fermi a 50 punti, mentre la Fiorentina, all'ottavo successo consecutivo coppe comprese, sale a quota 40. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).