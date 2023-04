VIDEO - L'Atalanta batte la Cremonese e mette pressione al Milan: gol e highlights

L'Atalanta coglie tre punti importanti allo "Zini" e mette pressione alle formazioni in lotta per la qualificazione in Champions League

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'Atalanta coglie tre punti importanti allo "Zini" e mette pressione alle formazioni in lotta per la qualificazione in Champions League. La squadra di Gian Piero Gasperini supera 3-1 la Cremonese e inguaia ulteriormente la squadra di Ballardini. Decisivi i gol di De Roon, Boga e Lookman mentre per i grigiorossi il momentaneo pareggio è stato siglato su rigore da Ciofani. Di seguito gol e highlights della gara.