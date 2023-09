VIDEO - L'Atalanta bene in casa, un gol per tempo col Cagliari: gli highlights

Terza vittoria consecutiva in casa per l'Atalanta che oggi pomeriggio ha piegato per 2-0 il Cagliari.

A decidere il match le reti realizzate da Lookman e Pasalic, una per tempo. Con questo risultato gli orobici salgono a quota 9 punti, accorciando sul quarto posto al momento occupato da Juventus e Fiorentina.