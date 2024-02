VIDEO - L'Atalanta continua a volare: battuto 3-0 il Sassuolo, gol e highlights

L'Atalanta batte il Sassuolo 3-0 nell'anticipo serale della 25/a giornata e continua a macinare punti verso la Champions

L'Atalanta batte il Sassuolo 3-0 nell'anticipo serale della 25/a giornata. A Bergamo, la squadra di Gasperini va in vantaggio con Pasalic, poi Carnesecchi para entrambi i rigori di Pinamonti, col bis concesso dall'arbitro per un'infrazione dei difensori. Nella ripresa i bergamaschi dilagano con Koopmeiners e Bakker e blindano la Champions. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).