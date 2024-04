VIDEO - L'Atalanta rallenta: il Cagliari rimonta e vince 2-1, gli highlights

All'Unipol Domus il Cagliari trova la vittoria in rimonta rifilando la seconda sconfitta consecutiva all'Atalanta dopo quella con la Fiorentina in Coppa Italia.

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Unipol Domus il Cagliari trova la vittoria in rimonta rifilando la seconda sconfitta consecutiva all'Atalanta dopo quella con la Fiorentina in Coppa Italia. E' Nicolas Viola il match-winner, all'88', dopo il vantaggio orobico iniziale firmato da Scamacca e il pari di Augello sul finale di primo tempo. Tre punti fondamentali per i sardi nella corsa verso la salvezza e un k.o. che frena l'Atalanta nell'inseguimento a un posto in Champions League. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).