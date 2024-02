VIDEO - L'Empoli è un'altra squadra con Nicola: fermata la Fiorentina, gol e highlights

La Fiorentina va in vantaggio con Beltran, poi nella ripresa l'Empoli pareggia con il rigore realizzato da Niang

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Finisce in parità, 1-1, il derby tra Empoli e Fiorentina con la formazione di Nicola che conquista un altro punticino nella sua corsa salvezza mentre i viola non riescono ad allungare sulla Lazio oggi ko. La Fiorentina va in vantaggio con Beltran, poi nella ripresa l'Empoli pareggia con il rigore realizzato da Niang. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).