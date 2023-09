VIDEO - L'Empoli non esiste, la Roma vince 7-0: gol e highlights

GIOVANILI TEDESCO, BUONA LA PRIMA: GLI AZZURRINI BATTONO IL PALERMO AL DEBUTTO IN PRIMAVERA 2 Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... LE ALTRE DI A ROMA TRAVOLGENTE CONTRO UN EMPOLI INESISTENTE: FINISCE 7-0 ALL'OLIMPICO La Roma risorge e batte 7-0 l'Empoli allo stadio Olimpico. Mai in partita la squadra di Zanetti che dopo quattro partite è ancora a zero gol fatti La Roma risorge e batte 7-0 l'Empoli allo stadio Olimpico. Mai in partita la squadra di Zanetti che dopo quattro partite è ancora a zero gol fatti