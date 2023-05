VIDEO - L'Inter batte l'Atalanta 3-2 e si qualifica alla prossima Champions: gol e highlights

TuttoNapoli.net

Nel big match tra Inter ed Atalanta ad avere la meglio è stata la squadra di Inzaghi che si è imposta con il risultato di 3-2. A sbloccare la gara ci ha pensato Lukaku, dopo appena trentanove secondi. Il raddoppio dell'Inter non si fa attendere e al 3' arriva il gol di Barella. Pasalic accorcia le distanze riaprendo le speranze per l'Atalanta, ma Lautaro Martinez con un gol al 77' chiude la partita, inutile il gol siglato da Muriel al 91' (considerato autogol di Onana). Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).