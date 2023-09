VIDEO - L'Inter vince ancora, basta un gol a Empoli per il quinto successo: gli highlights

Quinta vittoria in cinque partite per l'Inter che continua la propria marcia a punteggio pieno in vetta alla classifica della Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Quinta vittoria in cinque partite per l'Inter che continua la propria marcia a punteggio pieno in vetta alla classifica della Serie A. I nerazzurri hanno faticato più del dovuto oggi a piegare un Empoli rinvigorito dalla cura Andreazzoli. A decidere il match una rete realizzata in avvio di ripresa dall'esterno Dimarco. Continua invece il momento nero dei toscani, ancora a zero punti e con zero gol realizzati. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).