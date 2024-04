VIDEO - La Fiorentina ritrova i tre punti, Salernitana ko: 0-2 all'Arechi, gli highlights

Ancora una sconfitta per la Salernitana che vede ormai vicinissimo lo spettro della retrocessione.

Ancora una sconfitta per la Salernitana che vede ormai vicinissimo lo spettro della retrocessione. I campani sono stati battuti in casa per 2-0 dalla Fiorentina, che ha fatto suo il match nel finale grazie alle reti di Kouamé e Ikoné. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).