VIDEO - La Juve batte 4-2 la Samp ma il terzo gol è viziato da mani, gli highlights

© foto di www.imagephotoagency.it

Allo Stadium la Juventus supera 4-2 la Sampdoria grazie alla doppietta di Rabiot e ai gol di Bremer e Soulé. Per i blucerchiati non sono bastate le reti di Augello e Djuricic. Fa molto discutere la rete del 3-2, con Rabiot che stoppa la palla di braccio prima di battere Turk.