VIDEO - La Lazio 2-0 all'Arechi: esordio amaro di Sousa alla Salernitana, gli highlights

Successo importante per la Lazio che si impone per 2-0 sul campo della Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Successo importante per la Lazio che si impone per 2-0 sul campo della Salernitana. A decidere il match una doppietta di Immobile che prima segna su assist di Marusic, poi si conquista il rigore che lui stesso sigla per la doppietta finale. Esordio negativo per Paulo Sousa sulla panchina campana, da segnalare anche un rosso rimediato all’89’ da Bronn. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).