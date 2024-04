VIDEO - La Lazio di Tudor fa il colpo sul campo del Genoa: highlights

La squadra di Tudor è riuscita ad imporsi grazie ad una rete di Luis Alberto al 22' della ripresa.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha battuto il Genoa 1-0 nell'anticipo pomeridiano della 33/a giornata. La squadra di Tudor è riuscita ad imporsi grazie ad una rete di Luis Alberto al 22' della ripresa. I tre punti portano la Lazio a quota 52, ancora teoricamente in corsa per un posto in Champions. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).