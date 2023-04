VIDEO - La Lazio espugna Monza, 2-0 e -16 dal Napoli: gol e highlights

Nessun problema per la Lazio a Monza nella gara delle ore 15 valida per il 28° turno di Serie A.

Nessun problema per la Lazio a Monza nella gara delle ore 15 valida per il 28° turno di Serie A. I biancocelesti di mister Sarri si sono infatti imposti per 2-0 grazie alle reti di Pedro al 13' e di Milinkovic-Savic al 56'. Da registrare, fra le note negative, la sfuriata di Luis Alberto per il cambio nonostante il risultato a favore dei capitolini. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).