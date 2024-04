VIDEO - Mancini decide un derby infuocato: Roma-Lazio 1-0, gli highlights

All'Olimpico termina sul risultato di 1-0 il derby tra Roma e Lazio, valido per la 31esima giornata di Serie A. Di seguito il video

All'Olimpico termina sul risultato di 1-0 il derby tra Roma e Lazio, valido per la 31esima giornata di Serie A. Non senza fatica i giallorossi conquistano i tre punti, decisiva l'incornata di Gianluca Mancini su assist di Dybala allo scadere del primo tempo. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).