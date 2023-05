VIDEO - Milan quasi da psicodramma: fa 1-1 al 93' con la Cremonese, gli highlights

Delude il Milan contro la Cremonese: a San Siro il derby lombardo finisce 1-1.

Delude il Milan contro la Cremonese: a San Siro il derby lombardo finisce 1-1. Prima la rete di Okereke, poi l'autorete di Vasquez nel finale. Milan sprecone, per poco la Cremonese non riapre la corsa salvezza. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app). ​​​​​​