VIDEO - Pari a reti bianche tra Torino e Juventus: gli highlights del derby della Mole

Finisce 0-0 il derby tra Torino e Juventus.

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 0-0 il derby tra Torino e Juventus. Partita piuttosto equilibrata, anche se i bianconeri si rendono pericolosi in avvio ma l'errore di Vlahovic è clamoroso: il serbo calcia sul palo e non capitalizza un assist perfetto di Chiesa.

Poi Milinkovic-Savic si supera nel primo tempo sempre su Vlahovic e poi su Yildiz nella ripresa. Il Torino, che deve rimandare ancora la vittoria nel derby, si rende pericoloso in un paio di occasioni nella ripresa e in pieno recupero, quando al 94' sfiora il gol con Lazaro di testa. Nel finale espulso Juric per proteste. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).