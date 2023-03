VIDEO - Terza vittoria di fila per la Fiorentina: i viola vincono 2-0 a Cremona, gli highlights

Colpo esterno della Fiorentina che si è imposta per 2-0 sul campo della Cremonese.

Colpo esterno della Fiorentina che si è imposta per 2-0 sul campo della Cremonese. Terza vittoria consecutiva per la formazione viola, vittoriosa grazie ai gol di Mandragora e Cabral. Notte fonda per i grigiorossi che restano a -12 dal quartultimo posto. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).