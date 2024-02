VIDEO - Thiago Motta ha creato un super-Bologna: 2-1 alla Lazio, gol e highlights

E' festa per il Bologna che sale a 45 punti e raggiunge l'Atalanta al quarto posto

Il Bologna di Thiago Motta non si ferma più. Gli emiliani si impongono anche all'Olimpico, battendo in rimonta 2-1 la Lazio di Sarri che era passata in vantaggio al 18' con Isaksen . Al 39' El Azzouzi trova la rete del pari e nella ripresa al 33' Zirkzee completa la rimonta rossoblù. E' festa per il Bologna che sale a 45 punti e raggiunge l'Atalanta al quarto posto. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).