VIDEO - Una Juventus horror crolla al Mapei, il Sassuolo vince 4-2: gol e highlights

Partita folle al Mapei Stadium dove il Sassuolo ha piegato per 4-2 la Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita folle al Mapei Stadium dove il Sassuolo ha piegato per 4-2 la Juventus. Neroverdi in vantaggio con Laurentié al 13’, poi il pareggio firmato da un autogol di Viña. Il Sassuolo comunque si riporta in vantaggio con Berardi, la Juve riacciuffa ancora una volta il match al 78’ grazie a Chiesa. Ma nel finale i neroverdi vincono la partita: segna prima Pinamonti, poi nella ripresa un rocambolesco autogol di Gatti chiude i giochi. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).