ADL aspettava Galtier: un motivo gli ha fatto cambiare idea e ha annunciato Garcia

Negli ultimi giorni sembrava che la candidatura del marsigliese Christophe Galtier fosse divenuta la più consistente. Ma evidentemente qualcosa non ha convinto De Laurentiis, che forse non era disposto ad attendere altro tempo per consentire a quest’ultimo di sganciarsi dal Psg, col rischio magari che Garcia potesse fare altre scelte e perdere così anche questa opportunità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.