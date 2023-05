ADL, frecciatina alla Uefa: "Vogliamo la Champions, arbitri permettendo"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rilancia le proprie ambizioni dopo la vittoria dello scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rilancia le proprie ambizioni dopo la vittoria dello scudetto. Intervistato a fine partita dall'emittente americana Cbs, il patron azzurro ha così parlato della voglia di trionfare anche in Europa: “Se la Uefa non ci fermerà, come ha fatto l’arbitro nelle due partite, probabilmente il prossimo anno vinceremo la Champions League”.