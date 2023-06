ADL non vuole vendere Osimhen e l'ha comunicato all'agente: la reazione di Victor al rinnovo

Victor Osimhen resta o va via? E' ancora presto per dirlo, ma la cosa certa è che la volontà del Napoli è quella di tenerlo

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen resta o va via? E' ancora presto per dirlo, ma la cosa certa è che la volontà del Napoli è quella di tenerlo. E' complicato, visto che nessuna italiana può competere con le proposte d'ingaggio che arriverebbero dalla Premier League (o dal PSG), ma un tentativo è in corso e il centravanti nigeriano ne è a conoscenza. Lo si apprende dal Corriere dello Sport:

"Adl, non più tardi di venerdì, ha elencato a Roberto Calenda desideri e intenzioni: il Napoli non vuole vendere Osimhen, lo valuta come un rarissimo gioiello della corona e anzi vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2025.

Una proposta è stata fatta e Victor è stato informato di ogni dettaglio via telefono dopo la riunione: ha parlato con il suo agente, s’è confrontato e poi ha demandato a lui ogni altra questione della vicenda. S’è isolato, ha staccato la spina: ha voglia di vacanze".