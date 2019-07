Alvino sicuro: "James visiterà Capri da giocatore del Napoli, magari conoscerà prima Dimaro..."

Dopo la smentita della notizia riguardante un'imminente firma sul nuovo contratto con il Napoli per James in quel di Capri, Carlo Alvino ha lanciato un nuovo messaggio nuovamente attraverso Twitter: "James Rodriguez visiterà Capri e lo farà da calciatore del Napoli. Ma forse conoscerà prima Dimaro. Giorni di ferie alla mano non è difficile ipotizzare un salto in Trentino".

