Auriemma su Tuttosport: "RItorno al 4-3-3 nell'aria, Ancelotti ha già in mente la formazione base"

Nostalgia del 4-3-3. Lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, spiegando come il ritorno al vecchio modulo pare essere imminente in casa Napoli: "Dal 4-4-2 al 4-3-3, il passaggio di modulo sembrerebbe nell’aria. E Carlo Ancelotti ci sta già lavorando, soprattutto per capire come utilizzare i calciatori e quale differenza ci sarebbe nei movimenti in campo. La formazione sarebbe anche fatta: Meret in porta, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui sulla linea dei difensori. Poi Allan e Fabian Ruiz nei panni del playmaker con Zielinski al fianco, infine il trio d’attacco composto da Callejon-Mertens- Insigne, aspettando che rientri Milik per una importante variante al sistema":