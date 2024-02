Bomba da Barcellona: "Nella lista per l'estate c'è Kvaratskhelia, è pronto al salto"

Il Barça è già attivo sul mercato, considerando le enormi difficoltà di questa stagione.

Il Barça è già attivo sul mercato, considerando le enormi difficoltà di questa stagione. Il club spagnolo interverrà anche per un esterno sinistro vista la carenza in quel ruolo e la necessità di aggiungere dribbling alla squadra. Secondo il quotidiano sportivo catalano Mundo Deportivo, il club blaugrana intende provarci per Gabriel Martinelli dell'Arsenal ma l'affare non è semplice.

Nella lista c'è anche Kvicha Kvaratskhelia, che il Barça affronterà tra pochi giorni, e "nonostante il contratto fino al 2027 può fare il grande salto. E' uno dei meno pagati della squadra ed il suo agente in passato ha svelato il sogno di giocare nel Real o nel Barça". Da escludere invece l'ipotesi che porta ad un altro vecchio pallino, Nico Williams, fresco di rinnovo con l'Athletic.