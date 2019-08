Campana-Napoli, pres. Barcellona SC: "Lo stiamo cedendo, ma vogliamo tenere il 30%! Ci sono diversi club..."

Il Napoli sarebbe vicino all'acquisto di Leonardo Campana, attaccante classe 2000 del Barcellona SC e astro nascende del calcio sudamericano. José Francisco Cevallos, presidente del club ecuadoregno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media di Guayaquil: "Stiamo trattando la cessione di Campana, ma vogliamo tenere per noi il 30% del suo cartellino. E' possibile che un domani venga ceduto nuovamente il suo cartellino in Europa e noi vogliamo essere una parte di questo futuro affare. Ci sono diversi club su di lui, ieri mi è stato chiesto anche da una squadra messicana importante, però vediamo cosa dirà suo padre. Abbiamo tempo fino al 2 settembre, prima che si chiuda il mercato in Europa, per poterlo vendere".