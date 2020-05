CdM - Rinnovo Mertens, ci siamo: oggi nuovo incontro e può arrivare decisione finale

Dries Mertens sta per decidere: il suo futuro? Sarà ancora a Napoli. Perché l'offerta di De Laurentiis è convincente, e non solo. Oggi probabilmente un nuovo confronto con il club al termine del quale una decisione definitiva andrà presa. Mertens, riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, si è dato pochi giorni di tempo e si augura di riuscire a trovare una intesa con il Napoli. Lusingato dall’Inter e soprattutto dal Chelsea, sarebbe però disposto a far prevalere le ragioni del cuore