Champions, svelati ricavi minimi per il Napoli: si sfiorano i 50mln (in attesa delle partite)

Inizia quest’oggi la Champions League 2023/24 per il Napoli che per la prima volta vi partecipa da campione d'Italia

Inizia quest’oggi la Champions League 2023/24 per il Napoli che per la prima volta vi partecipa da campione d'Italia. Calcio e Finanza ha stimato i ricavi minimi nella prossima edizione della competizione per i singoli club. Partiamo come di consueto dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che porterà nelle casse delle società italiane 15,64 milioni di euro. Si passa poi al ranking storico/decennale, un montepremi complessivo di 600,6 milioni di euro che viene suddiviso tra le società calcistiche in base al piazzamento nella classifica data dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni.

Per quanto riguarda il Napoli, così, le cifre dei ricavi minimi ancora prima di scendere in campo (cifra che quindi potrà salire in base ai risultati della stagione) sono le seguenti:

Bonus partecipazione: 15,6 milioni di euro;

Ranking storico: 22,8 milioni;

Market pool 1: 6,8 milioni;

Market pool 2: 2,3 milioni;

TOTALE: 47,5 milioni.