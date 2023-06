Clamoroso ADL su Osimhen: “Via solo per offerte irrinunciabili. Ma ho già accordo sul rinnovo…”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso della presentazione del nuovo tecnico Rudi Garcia, ha parlato del rinnovo di Victor Osimhen

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso della presentazione del nuovo tecnico Rudi Garcia, ha parlato del rinnovo di Victor Osimhen: "Resterà? Non l'ho detto a Garcia, l'ho detto da tempo: Osimhen deve rimanere. Poi se arriverà un'offerta importante per la salute del Napoli vedremo.

Rinnovo? Con lui ho parlato già prima della festa, siamo in linea di massima d'accordo sul prolungamento di contratto per ulteriori due anni. Poi, per quanto riguarda gli altri giocatori è qualcosa che dovremo studiare con Rudi. Sono convinto, dopo tanti anni, che la preparazione nei ritiri sia fondamentale".