Conte fa esplodere l'entusiasmo (e l'orgoglio) sui social: "Il migliore per rilanciarci!"

Antonio Conte è il nuovo tecnico del Napoli. Dopo una lunghissima attesa, ora è arrivata anche l'ufficialità. Una trattativa infinita, che vi abbiamo raccontato nel corso degli ultimi mesi, e che fino a poche settimane fa trovava lo scetticismo ed il sorrisino di tifosi (soprattutto di altre squadre) ed addetti ai lavori. Aurelio De Laurentiis stavolta non ha badato a spese, tra ingaggio, staff ed evidentemente garanzie tecniche, per assicurarsi il migliore allenatore disponibile per rilanciare il suo Napoli.

E sui social la soddisfazione, già palese negli ultimi giorni, s'è trasformata in entusiasmo. La benzina per poter ripartire dopo l'ultima stagione disastrosa e quello che immaginava proprio il numero uno del club azzurro. "Senza coppe è riuscito a prendere Conte!", "Un orgoglio prendere il miglior tecnico disponibile ed il più pagato", "ADL finalmente dimostra di voler subito tornare ai vertici", alcuni dei tanti messaggi dei tifosi sulle nostre pagine social. Ora il focus è su un mercato all'altezza, intelligente, per poter rilanciare il progetto Napoli. L'atmosfera, intanto, è già cambiata totalmente.