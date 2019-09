CorMezz - Zielinski, rinnovo ad un passo: a breve annuncio con ingaggio top e clausola

La trattativa per il rinnovo di Piotr Zielinski dura da più di un anno, la scorsa estate si era mossa l’Arsenal, il polacco ha una clausola di 65 milioni di euro presente nel contratto in scadenza nel 2021. Ora la fumata bianca è ad un passo. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, le parti sono ai dettagli, a breve dovrebbe arrivare il tanto atteso prolungamento fino al 2024 con un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro, probabilmente con l’inserimento di una clausola molto più alta rispetto a quella attuale. Zielinski piace molto in Premier League, Klopp è un suo storico estimatore e il Liverpool più volte si è interessato a lui, anche nel 2016, quando il Napoli riuscì ad acquistarlo.