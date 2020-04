Coronavirus, grande notizia: in Campania crollo dei positivi, in un solo giorno mai così pochi

Una giornata molto importante quella di ieri: 38 tamponi positivi su 1440 test per una percentuale del 2,6% che sta a significare una cosa sola: si comincia finalmente a scendere. Mai, infatti, dall'inizio dell'emergenza erano stati registrati così pochi positivi in un solo giorno. E quella del 2,6% è la percentuale più bassa da quando è cominciata la Pandemia. Ci vuole ancora tempo e bisognerà portar pazienza, come si suol dire, per altri giorni, ma questi dati sono importanti e hanno un valore notevole. Ecco il trend degli ultimi giorni:

1 aprile 13%

2 aprile 12%

3 aprile 6,5%

4 aprile 8%

5 aprile 7,5%

6 aprile 7,1%

7 aprile 5,9%

8 aprile 4%

9 aprile 4,7%

10 aprile 3,6%

11 aprile 5,2%

12 aprile 4,9%

13 aprile 7,4%

14 aprile 2,6%