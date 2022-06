Correa per sostituire Mertens? KKN smentisce le indiscrezioni: "Resterà al 100% all'Inter"

Dries Mertens è sempre più vicino all'addio e oggi Il Mattino ha lanciato un'indiscrezione circa l'intesse per Joaquin Correa dell'Inter per sostituirlo.

