Crisi Covid senza pubblico: il Napoli perde molto meno di Juve e milanesi

Lo studio annuale di Deloitte (Football Money League 2021) ha evidenziato il devastante impatto del Covid-19 sul mondo-calcio. Gli introiti derivanti dal merchandising, e dagli incassi da stadio sono in caduta libera. Per la mancanza del pubblico allo stadio, per la stagione in corso, si prevede una perdita di 80 milioni per la Juventus, 60 e 40 rispettivamente per Inter e Milan, circa 30 per Roma e Lazio e 17 per il Napoli. Un buco economico difficile da colmare. Con il fatturato medio dei primi club d'Europa che ammonta a 409 milioni di euro: -55 milioni rispetto al 2018/19. Le prime 20 società del mondo perderanno per i ricavi oltre 2 miliardi di euro entro la fine della stagione 2020/21.