Da Milano - Milik-Juve, contatti già da inizio marzo: ADL pensa al rinnovo

Il futuro di Arek Milik resta al momento una grande incognita: il polacco ha ancora un anno di contratto col Napoli e ci sono vari club che si stanno interessando alle prestazioni dell'azzurro. Tra questi vi è anche l'interesse della Juventus, secondo quanto riferisce il portale calciomercato.it la società di Torino ci pensa da oltre un mese: i primi contatti col suo entourage risalgono a inizio marzo, quando presero informazioni sulla trattativa per il suo rinnovo contrattuale. Non furono gli unici a farsi vivi: anche l’Inter, in quel periodo, chiamò l’agente del polacco, interessandosi al suo futuro.

RINNOVO NON IMPOSSIBILE - La parola 'fine' al discorso rinnovo col Napoli non può essere messa. C'è grande stima e affetto tra Gattuso e Milik, inoltre il polacco si trova benissimo a Napoli e De Laurentiis potrebbe convincersi che rinnovare il contratto a un giovane talento è pur sempre meglio di svenderlo a un anno della scadenza e nel bel mezzo di una recessione.