Dal Portogallo - Anche il Napoli su Sergio Oliveira: il Porto fissa il prezzo

© foto di www.imagephotoagency.it

Non soltanto la Roma, che lo ha attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Porto, e l'insidia del Valencia di Gattuso: sulle tracce di Sergio Oliveira c'è anche un'altra squadra italiana, il Napoli. Lo rivela il quotidiano portoghese A Bola, spiegando che i giallorossi abbiano chiesto uno sconto al porto rispetto ai 13 milioni di euro pattuiti per averlo a titolo definitivo.

I Dragoes però non aprono a sconti e la trattativa è ferma: ecco che potrebbero allora inserirsi i partenopei, anche se da quanto viene spiegato neanche il ds azzurro Giuntoli né gli spagnoli sono disposti a spendere la cifra richiesta. La volontà del centrocampista, infine, è quella di rimanere a Roma: lui spera ancora nel riscatto.