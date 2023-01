Dalla Francia - Ounahi preferisce il Napoli al Leeds: messa in stand-by la proposta inglese

Il Napoli è in corsa per Azzedine Ounahi, centrocampista di proprietà dell'Angers e rivelazione ai Mondiali col Marocco.

Il Napoli è in corsa per Azzedine Ounahi, centrocampista di proprietà dell'Angers e rivelazione ai Mondiali col Marocco. Il club azzurro ha già avanzato una prima proposta per il club francese, in modo da bloccare ora il giocatore per averlo poi a giugno, ma secondo L'Equipe al momento sarebbe il Leeds la squadra meglio posizionata per lui. Lo stesso Ounahi, però, si legge sul quotidiano francese, avrebbe dato la propria preferenza proprio al club di De Laurentiis, lasciando così in stand by la proposta del Leeds che potrebbe arrivare fino a 25 milioni come proposta per l'Angers.